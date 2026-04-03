Polícia Civil retira de delegada inquérito sobre morte de agricultor em Pelotas

O inquérito sobre a morte do agricultor Marcos Nörnberg, ocorrida em Pelotas, foi avocado pela Chefia da Polícia Civil para que tramite e seja concluído pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Porto Alegre. Por isso, ocorreu o afastamento do caso da delegada que conduzia a investigação, Walquíria Meder. Nesta sexta-feira (3), o delegado Tiago Carrijo, diretor do Departamento de Homicídios do Interior, falou sobre o tema e o caso ao Timeline.