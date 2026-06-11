Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro de facção gaúcha

Uma investigação da Polícia Civil levou à descoberta de uma rede articulada que ocultava valores obtidos por uma das maiores facções gaúchas com o tráfico de drogas. Para mascarar a origem do dinheiro, os criminosos estenderam o alcance do grupo a outros Estados. Nesta quinta-feira (11), o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) realiza a Operação Apakani contra a lavagem de capitais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.