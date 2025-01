Polícia Civil fecha fábrica clandestina de cigarros no Rio Grande do Sul

Em ação conjunta, policiais civis de Santa Maria e do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) descobriram uma fábrica clandestina de cigarros na região central do Rio Grande do Sul. A indústria, que produzia marcas paraguaias para venda no Brasil, está situada na região rural do município de Agudo. Foram presas nove pessoas que se encontravam no estabelecimento, todos paraguaios, que trabalhavam de forma semelhante à escravidão, segundo a polícia.