POLÊMICA NA CPI DO DMAE: o que motivou BATE-BOCA no plenário? | Conversas Cruzadas

Vem ganhando força nos últimos dias o debate em torno da concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de Porto Alegre. O projeto é da prefeitura da Capital e prevê conceder à iniciativa privada a distribuição da água e o tratamento do esgoto. Pela proposta, continuam públicos os serviços de captação e tratamento da água, assim como drenagem e obras de contenção de cheias. Nesta semana, a audiência pública na Câmara de Vereadores foi marcada por muitas divergências. De um lado, a base do governo defendendo a proposta. De outro, a oposição fazendo muitas críticas. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (5), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a vereadora de Porto Alegre (PT), Natasha Ferreira, e o vereador de Porto Alegre (Cidadania), ⁠Marcos Felipi, para debater se concessão parcial do DMAE é solução ou problema.