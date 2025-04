A espécie lobo-terrível ("dire wolf", em inglês) foi considerada extinta há mais de 10 mil anos. Na ficção, no entanto, a espécie seguiu existindo e fez sucesso nas telas como mascotes e símbolo da família Stark, na série Game of Thrones. Nesta segunda-feira (7), a empresa norte-americana de engenharia genética Colossal Biosciences anunciou a "desextinção" do lobo pré-histórico.