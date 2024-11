Uma leitora confidenciou que a namorada possui um celular antigo, que usa eventualmente para abrir e-mails da universidade. No entanto, nesse mesmo aparelho, há fotos de seus antigos relacionamentos. Angustiada, ela questiona ao colunista se está exagerando no ciúmes. Confira no vídeo acima a opinião do escritor sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar.