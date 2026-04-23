Pode DIMINIUIR o PRODUTO e vender pelo MESMO PREÇO? Entenda o que é "REDUFLAÇÃO" |Conversas Cruzadas

A chamada “reduflação” (ou “shrinkflation”) tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e no mundo como resposta à inflação e ao aumento dos custos de produção. A prática consiste em reduzir a quantidade, o peso ou até a qualidade dos produtos, mantendo o preço nominal nas prateleiras, o que representa, na prática, um aumento indireto para o consumidor. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (23), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo o advogado e presidente do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor Claudio Ferreira e o advogado, economista e professor de Direito da Unisinos Manoel Neubarth Trindade, para debater a redução de produtos mantendo o mesmo preço e se isso é ajuste ou abuso econômico.