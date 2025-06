PLANO DIRETOR DO CENTRO: Porto Alegre poderá ter prédios com mais de 100 metros | Conversas Cruzadas

A construção de um prédio de 98 metros de altura deve se iniciar no segundo semestre deste ano no Centro Histórico de Porto Alegre. O empreendimento ficará na Rua Siqueira Campos, de frente para o Cais Mauá. O foco será em moradias, com studios e apartamentos de até dois quartos. O prédio terá 32 andares. Apesar de alto para os patamares de Porto Alegre, ainda será menor do que o edifício Santa Cruz, construído na década de 1960 na Rua dos Andradas, também no Centro. Com 107 metros de altura, é até hoje o maior prédio da Capital. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (2), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o arquiteto, urbanista e CEO da Space Hunters, ⁠Francisco Zancan, e a arquiteta e urbanista, idealizadora do Na Minha Rua, Fernanda Manfro, para debater se construção de prédios altos faz Porto Alegre crescer ou perder sua história.