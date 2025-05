PL DA ANISTIA: reduzir penas para CONDENADOS menores do 8/1 é a solução? | Conversas Cruzadas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta segunda-feira (5/5) uma alternativa à anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro. A proposta foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e prevê a modulação das penas, com foco em diferenciar a gravidade da participação de cada envolvido. Ela reduz as penas para réus com atuação considerada de menor relevância, mas mantém punições severas para os idealizadores e articuladores da tentativa de golpe. A medida busca atender ao apelo da oposição por justiça proporcional, sem beneficiar nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, atualmente em julgamento no STF. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (7), sob o comando do apresentador Gabriel Jacobsen, recebe ao vivo o advogado, professor e doutor em Direito pela USP e ex-procurador-geral do Rio Grande do Sul, Paulo Torelly, e o advogado criminalista, escritor, professor e doutor em Direito pela Unisinos, Lúcio de Constantino, para debater se aliviar as penas para condenados comuns do 8/1 e manter penas duras para líderes é a melhor solução.