"Piratinha" Gabrieli Medeiros: "Quero reencontrar o Barcos até o final do ano" | Sem Filtro

O "Sem Filtro" desta terça-feira (21) teve a gremista Gabrieli Medeiros como convidada. Dificilmente um gremista não lembre da "Piratinha", torcedora que ficou conhecida em 2013 por imitar a comemoração do centroavante Hernán Barcos, maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio. À época com três anos, ela lutava contra uma leucemia e viralizou nas redes sociais por celebrar os gols do clube do coração com a mão sobre um dos olhos e o outro braço estendido, tal qual fazia o ex-centroavante tricolor. Hoje, curada da leucemia, Gabrieli Medeiros, a Piratinha, está com 15 anos e segue acompanhando o Grêmio, mesmo que à distância.