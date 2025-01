Conheça a pintura esquecida de Aldo Locatelli no Morro do Sábia, em Porto Alegre. Obra será restaurada neste ano. Um dos filhos do pintor ítalo-brasileiro aparece retratado em painel em homenagem a Nossa Senhora, localizado em capela pertencente ao Colégio Anchieta. Ele lamenta que a arte não esteja disponível para visitação pública