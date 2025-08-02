Pintar BOBBIE GOODS faz bem pra saúde mental? Psicóloga explica

A geração Z voltou a movimentar as redes sociais com uma nova trend – a dos livros de colorir. Quem não acessa às redes sociais pode estranhar o nome Bobbie Goods, mas trata-se de um dos principais fatores por trás do sucesso da trend. Criada pela ilustradora norte-americana Abbie Goveia, a marca vem lançando publicações com personagens adoráveis da artista. No SuperSábado desta semana, a psicóloga Carolina Quiroga explicou como atividades como pintar livros de colorir podem trazer benefícios para a saúde mental.