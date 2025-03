Piloto de asa-delta sofre acidente em pleno voo na Serra da Rocinha

Um piloto de asa-delta morreu em acidente em um voo no começo da tarde de domingo na Serra da Rocinha, na divisa entre SC e RS. Fazia cerca de um minuto que o homem havia decolado, quando repentinamente, as asas do aparelho se fecham e ele despenca. Segundo o Serviço Aeropolicial de Santa Catarina/Sul (Saer-Sul), a vítima teria caído por cerca de 200 metros. O corpo estava em meio a uma área de mata fechada na encosta da serra. O alto da Serra da Rocinha, onde fica a rampa, está a 1.200 metros de altitude, e fica no limite dos municípios de São José dos Ausentes (RS) e Timbé do Sul (SC). O piloto morava na cidade catarinense, mas não teve o nome confirmado pela Polícia.