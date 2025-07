Um vídeo registrou o momento do salto do piloto de asa-delta Marcelo Arbos Diniz, 54 anos, que morreu após sofrer uma queda de aproximadamente 40 metros, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente ocorreu no Morro Santo Antônio, ponto conhecido da cidade para a prática de voo livre, neste domingo (13).