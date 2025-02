A Polícia Federal (PF) faz operação na manhã desta quinta-feira (13) contra desvio de emendas parlamentares. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio Grande do Sul. Os nomes dos alvos ainda não foram divulgados, mas Zero Hora apurou que um dos alvos seria um assessor do deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT). Os valores desviados deveriam ter sido destinados para hospitais do Rio Grande do Sul.