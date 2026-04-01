Pezzolano admite que ano será difícil para o Inter

O Inter deixou escapar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, resultado que deixaria a equipe na parte de cima da tabela. O gol de Calleri nos minutos finais garantiu o empate para o São Paulo e tirou o resultado positivo do técnico Paulo Pezzolano. Na avaliação do treinador, o gol do time paulista surgiu de um "pequeno detalhe individual", que pode ser atribuído ao goleiro Anthoni. Mesmo assim, o uruguaio destacou que o elenco segue evoluindo e destacou os sete pontos conquistados nos últimos nove disputados.