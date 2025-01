Petrobras avisa governo que precisa aumentar preço do diesel

O Conselho de Administração da Petrobras se reúne nesta quarta-feira (29) e pode definir um aumento no preço do diesel. Integrantes da companhia afirmaram que o impacto na bomba deve ficar entre 18 e 24 centavos por litro. De acordo com um relatório da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a defasagem média nos preços do diesel é de 14%, enquanto a da gasolina chega a 6%. Além da possível decisão da estatal, no próximo sábado entra em vigor o aumento do ICMS sobre os combustíveis em todo o País.