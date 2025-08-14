Pesquisadores gaúchos apostam na divulgação científica

Cada vez mais, pesquisadores e estudantes vêm apostando em divulgação científica, compartilhando conteúdo nas redes sociais e plataformas digitais sobre suas pesquisas acadêmicas. Conforme especialistas ouvidos pela reportagem, isso é fundamental para expandir o conhecimento para além dos muros das universidades e instituições de ensino e pesquisa. No vídeo, é possível conhecer boas práticas e a importância da divulgação científica para explicar temas complexos e desmentir fake news. (Leia reportagem completa)