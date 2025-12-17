Pesquisa Quaest mostra Lula líder e bolsonarismo vivo; EUA e a tensão com a Venezuela | Andei Pensando | 17/12/2025

A nova pesquisa Quaest retira Jair Bolsonaro do cenário, testa Flávio Bolsonaro e mostra um retrato do Brasil rumo a 2026. Lula segue liderando todos os cenários, mas não por entusiasmo: aprovação e desaprovação empatadas revelam um país desconfiado, que escolhe mais pelo medo do que pela paixão. O bolsonarismo, por sua vez, mostra força como marca, mas esbarra num teto duro de rejeição que dificulta qualquer construção fora da bolha.

O episódio também analisa a discussão do PL da dosimetria na CCJ do Senado. O texto melhora em relação ao que veio da Câmara, fecha brechas e tenta restringir benefícios apenas a crimes contra o Estado Democrático de Direito.

No cenário internacional, a escalada entre EUA e Venezuela deixa de ser filme distante. Bloqueios, sanções e ameaças de força militar transformam o petróleo em arma e afetam diretamente o Brasil, seja no preço dos combustíveis, na pressão migratória em Roraima ou na segurança regional.