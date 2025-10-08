Pesquisa Quaest mostra Lula em alta e oposição perdida no próprio barulho | Andei Pensando | 08/10/2025

O episódio de hoje analisa a nova pesquisa Genial/Quaest sobre a avaliação do governo Lula. Os números mostram um cenário de recuperação política: a aprovação chegou a 48%, a maior do ano, e pela primeira vez em 2025 o governo empata com a desaprovação (49%). Gabriel Wainer explica os fatores por trás dessa virada, que incluem a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e o telefonema com Donald Trump. Também destaca o que os dados revelam sobre a oposição, que parece mais focada em ruído nas redes do que em construir uma alternativa real. No quadro Militando, ele mostra como a pesquisa foi interpretada pela militância de esquerda e de direita, e encerra com sua própria análise sobre o que realmente esses números significam para 2026.