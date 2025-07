Fundada por um apaixonado pelo cinema, a Zaniratti é um dos estabelecimentos mais antigos de Porto Alegre. Local atualmente comercializa telescópios, câmeras e lâmpadas para equipamentos hospitalares. Loja conviveu de perto com personalidades políticas, como o ex-governador Leonel Brizola, e artistas da envergadura do cantor Teixeirinha e do pintor Francisco Brilhante. Leia reportagem completa