Foi guerrilheiro, esteve preso por mais de 13 anos e depois de entrar na política chegou à presidência do Uruguai, cargo em que conquistou uma inesperada fama internacional com um discurso anticonsumo. José Pepe Mujica, apelidado por alguns como ‘o presidente mais pobre do mundo’, morreu nesta terça-feira, aos 89 anos. A informação foi divulgada pelo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Leia a matéria.