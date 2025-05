O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou nesta quinta-feira (15) ao velório do ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica. Milhares de uruguaios têm se alinhado pelas ruas de Montevidéu para se despedir do ex-líder, que faleceu em 13 de maio, após uma batalha contra o câncer. O presidente chileno, Gabriel Boric, também está na cerimônia.