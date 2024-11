A proposta de emenda à Constituição (PEC) de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) que prevê o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso) já repercute na Câmara dos Deputados e conseguiu o número de 171 assinaturas necessárias para tramitar no Congresso Nacional. No Coversas Cruzadas desta terça (12), Léo Saballa Jr. recebeu os deputados federais Maria do Rosário (PT-RS) e Gilson Marques (NOVO-SC) para debater a proposta.