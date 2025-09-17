Vídeos

PEC DA BLINDAGEM: deputados Afonso Motta (PDT) e Bibo Nunes (PL) opinam sobre proposta

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (17), os deputados da bancada gaúcha Afonso Motta (PDT-RS), contrário ao projeto, e Bibo Nunes (PL-RS), favorável, explicaram seus votos em relação à proposta.  Aprovada na Câmara dos Deputados em sessão realizada na noite de terça-feira (16), a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem estabelece a necessidade de autorização do Congresso Nacional para abertura de um inquérito ou processo criminal contra parlamentares.

