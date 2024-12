PEC 164: deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) é contra proibição do aborto | Conversas Cruzadas

A Comissão de Comissão e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (27) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que veta a autorização do aborto legal no Brasil. Foram 35 votos a favor e 15 contrários. A proposta abrange os casos já autorizados por lei ou pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como em gravidez resultante de estupro, anencefalia fetal - quanto há malformação do cérebro do feto, e se a gravidez colocar a vida da mãe em risco.