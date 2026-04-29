Paulo Germano e Gabriel Wainer comentam sabatina de Jorge Messias no Senado | Timeline

O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (29). A audiência faz parte do processo de indicação de Messias para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado. No Timeline, os comunicadores Paulo Germano e Gabriel Wainer comentaram a indicação de Messias para o STF.