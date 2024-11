Paulo Germano comenta anistia e envolvimento de militares no plano de golpe de Estado

Parte das 884 páginas do relatório da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, finalizada pela Polícia Federal nos últimos dias, confirma que dois dos três chefes das Forças Armadas foram decisivos para impedir que a ruptura democrática ocorresse. Segundo o ex-comandante da Aeronáutica, se não fosse a recusa do comandante do Exército, o golpe provavelmente teria ocorrido.