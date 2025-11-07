Patricia Parenza, criadora da festa Gudinaite, reinventou o que é ser mulher 50+ | Paralelas

No novo episódio do Paralelas, a jornalista, comunicadora e empresária Patricia Parenza revisita sua trajetória marcada pela irreverência, pela moda e pela liberdade. Com uma carreira que atravessa décadas e fronteiras - das passarelas ao rádio e dos palcos à internet - Patricia fala sobre o que significa se reinventar sem perder a essência. Criadora da Gudinaite, festa que se tornou símbolo de alegria e expressão das mulheres com mais de 50 anos, ela reflete sobre o poder de se permitir envelhecer bem, sobre a importância da leveza e sobre o que realmente significa ter estilo. Patricia mostra que moda, comportamento e identidade andam juntos, e que viver com liberdade é o gesto mais bonito que alguém pode vestir.