O Timeline desta sexta-feira (2) recebeu a psicóloga e neurocientista comportamental Rosalia Schwark, autora do livro "Tome um Gole de Consciência", para falar sobre como a ciência e o humor podem ajudar no dia a dia. Durante a conversa, o comentarista Paulo Germano trouxe para o debate o tema da autossabotagem e disse, ainda, que as questões trazidas pela entrevistada são pertinentes para ele e para pessoas que se cobram demais. ▶️ Assista ao trecho.