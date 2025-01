Neste episódio do Emparedados, as apresentadoras Kizzy Abreu e Camila Bengo falam do novo elenco. Os participantes do Big Brother Brasil 25 foram revelados nesta quinta-feira (9). Ao longo da programação, a TV Globo transmitiu o Big Day e anunciou quais pessoas vão ingressar na casa mais vigiada do Brasil. Além de detalhes exclusivos da nova casa, com a correspondente especial nos Estúdios Globo, Amanda Souza.