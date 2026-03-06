Parque Nacional do Albardão: nova área protegida reforça conservação no litoral do RS

A criação do Parque Nacional do Albardão, no extremo sul do Rio Grande do Sul, reacendeu o debate entre preservação ambiental e interesses econômicos. A área de cerca de 1,6 milhão de hectares, em grande parte marinha, foi oficializada após anos de discussão e pegou setores econômicos de surpresa. O tema envolve possíveis impactos em projetos de energia eólica offshore e exploração de petróleo na Bacia de Pelotas, além da promessa de estímulo ao ecoturismo e à conservação da biodiversidade.