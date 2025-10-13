Parlamentar israelense protesta e é retirado do Knesset durante discurso de Trump

Ayman Odeh, membro do Knesset israelense, segura uma placa com os dizeres "Reconheça a Palestina" durante um discurso do presidente dos EUA no parlamento israelense, o Knesset, em Jerusalém, em 13 de outubro de 2025. O Hamas entregou os 20 reféns israelenses sobreviventes em 13 de outubro sob um acordo de cessar-fogo, enquanto o presidente dos EUA e outros líderes mundiais se preparavam para uma cúpula sobre Gaza. As libertações fazem parte de um acordo de cessar-fogo mediado pelo presidente dos EUA, com Israel devendo libertar em troca quase 2.000 detidos mantidos em suas prisões.