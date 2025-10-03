Paralelas entrevista Thalis Bolzan, primeiro-cavalheiro do RS

No episódio de estreia do Paralelas, Ju Bublitz recebe o médico Thalis Bolzan, marido do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Na conversa, Thalis fala sobre sua trajetória na medicina, os bastidores da vida pública, os desafios de conciliar a profissão com a exposição política e o papel que exerce ao lado do companheiro. O papo também aborda saúde mental, inclusão, representatividade LGBTQIA+ e as transformações recentes do Rio Grande do Sul.