Papa Leão XIV visita Espanha e pede resposta mundial ao drama migratório | Zero Hora

Quinta-feira, 11 de jun de 2026
O Papa Leão XIV está na Espanha desde o dia 6 de junho realizando sua quarta viagem apostólica. A visita é centrada na questão migratória da Europa, que tem dividido o debate público no continente. No domingo, mais de um 1,2 milhão de pessoas lotaram as ruas de Madri para assistir uma missa celebrada pelo Pontífice.
Na segunda-feira, o Papa discursou no congresso de Madri, onde pediu uma resposta mundial ao drama migratório. No dia seguinte, Leão XIV viajou de Madri para Barcelona, onde presidiu uma oração na Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália. O Papa segue em viagem até a próxima sexta-feira, dia 12 de junho.