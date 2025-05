Papa Leão XIV vai dar mais espaço para MULHERES na IGREJA? Irmã analisa | Conversas Cruzadas

O conclave elegeu nesta quinta-feira (8) o cardeal Robert Prevost, 69 anos, como novo papa, sucessor de Francisco à frente da Igreja Católica Apostólica Romana. É o primeiro papa norte-americano da história. O nome escolhido foi Leão XIV. Nascido em Chicago em 14 de setembro de 1955, Prevost é filho de pai com ascendência francesa e italiana e de mãe descendente de espanhóis. Tem dois irmãos. Segundo o Vatican News, estudou em um seminário agostiniano na Pensilvânia. Formou-se em matemática em 1977 e estudou também filosofia. Em 1985, chegou ao Peru como missionário. O papa Francisco nomeou-o bispo na diocese de Chiclayo, no Peru, em 2015. Já em 2023, Francisco levou-o para um importante cargo no Vaticano: prefeito do Dicastério dos Bispos. Hoje com 69 anos, Prevost tem inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana, segundo especialistas. Sua reputação como moderado e construtor de pontes também pode ser crucial em um momento em que a igreja parece profundamente dividida. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (9), sob o comando do apresentador Gabriel Jacobsen, recebe ao vivo a integrante do Conselho Geral da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, coordenadora da Catequese na Arquidiocese de Porto Alegre, mestra e doutoranda em Teologia, Irmã Maria Aparecida Barboza, o professor e vice-coordenador de Relações Internacionais da PUCRS, ⁠João Jung, o vigário da Paróquia Rede de Comunidades São José - Morada do Vale/Gravataí e mestre em Teologia, ⁠Pe. Frei Olavio Dotto, e o correspondente do Grupo RBS no Vaticano, Rodrigo Lopes, para debater o que esperar do papa Leão XIV e os desafios na Igreja e mundo.