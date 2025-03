Pai joga filho de cinco anos de ponte em São Gabriel; polícia investiga

Um pai, Tiago Ricardo Felber, de 39 anos, jogou seu filho de cinco anos, Théo Ricardo Ferreira Felber, de uma ponte sobre o Rio Vacacaí, em São Gabriel. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira (25), e a Polícia Civil foi acionada por volta das 13h30min. Felber se entregou à Brigada Militar após o ato. As autoridades encontraram o corpo da criança sobre pedras e confirmaram sua morte. Felber foi levado ao hospital para exames e depois detido. A motivação do crime ainda está sendo investigada, com suspeitas de ciúmes da ex-companheira.