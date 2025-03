Pai e filha morreram após serem atropelados por um ônibus no início da tarde desta segunda-feira (24) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O homem, de 62 anos, foi identificado como Toni Vanderlei de Souza. A menina, chamada Emanuelle, tinha cinco anos. O veículo atingiu uma residência na Rua dos Sabiás e destruiu parte da fachada do imóvel.