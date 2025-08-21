Ouça áudios de Bolsonaro e Malafaia revelados pela Polícia Federal | Atualidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram indiciados no inquérito da Polícia Federal que apurava suspeita de obstrução de processo e atuação contra autoridades brasileiras. Foram extraídos do celular de Bolsonaro áudios e conversas com Malafaia e Eduardo Bolsonaro que haviam sido apagados, registros que reforçariam as tentativas de articulação para intimidar autoridades e atrapalhar inquéritos que apuram a trama golpista, conforme informação do g1.