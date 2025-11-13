OSCAR tem PROBLEMA CARDÍACO: APOSENTADORIA do jogador do São Paulo?

O jogador Oscar, do São Paulo, sofreu uma arritmia cardíaca durante avaliação física no centro de treinamento do clube. Ele desmaiou durante o teste na bicicleta ergométrica e ficou cerca de dois minutos desacordado. O caso reacende o alerta para os riscos cardíacos entre atletas e a importância dos exames preventivos no esporte de alto rendimento. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (13), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o cardiologista do Hospital Moinhos de Vento, Anderson Donelli, a diretora de eventos e projetos da ONG Corre Com o Coração, Ana Luiza Andriotti Farias, a médica do Esporte e médica do Sport Club Internacional, Clarissa Borges, e a médica do Esporte, Sohaila Younes, para debater o caso Oscar e o alerta que ele reacende para as cardiopatias em atletas.