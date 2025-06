Sob o Palácio Piratini, sede do governo do RS, existem túneis subterrâneos pouco conhecidos. Construídos entre 1909 e 1921, eles foram planejados para conectar áreas estratégicas do prédio. Hoje, não são abertos ao público e têm acesso restrito. Historiadores explicam sua importância histórica, enquanto o governo garante a preservação. Ainda assim, os túneis seguem alimentando a curiosidade e o imaginário popular.