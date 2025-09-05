Os Serranos: 57 anos de estrada e tradição gaúcha | Perimetral Podcast

No novo episódio do Perimetral Podcast, Juliana Bublitz recebe Os Serranos para uma conversa sobre a trajetória de quase seis décadas do grupo, referência absoluta na música tradicionalista gaúcha. A entrevista relembra a origem da banda em Bom Jesus, as inovações que marcaram seus shows, as turnês internacionais e os desafios de se manter fiel à essência da tradição ao longo dos anos. O papo também aborda as renovações no grupo, os momentos marcantes da carreira e a visão do grupo sobre o futuro do nativismo. Entre histórias de estrada e reflexões sobre identidade cultural, a gravação contou ainda com música ao vivo.