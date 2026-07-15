Os resultados da nova pesquisa Quaest com as intenções de voto para presidente | Gaúcha Atualidade

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto contra 28% do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições 2026. No segundo turno, Lula tem 45% e Flávio, 37%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de julho, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-07181/2026.