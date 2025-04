Ficou tudo igual no Gre-Nal válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira (28), em Novo Hamburgo, o Inter esteve na frente do placar duas vezes, porém o Grêmio conseguiu buscar o resultado, com o confronto terminando empatado em 2 a 2. Os gols da partida foram marcados pelas uruguaias Belén Aquino e Julieta Morales, para o Inter, enquanto Camila Pini, duas vezes, anotou para o Tricolor.