Segura na defesa e versátil no ataque. Foi assim que a Seleção Brasileira Feminina conduziu a vitória por 3 a 1 diante do Japão, nesta sexta-feira (30), na Arena Corinthians, em São Paulo. O amistoso, que serve como preparação para a Copa América, que será disputada em julho, no Equador, teve dois gols de Dudinha, jogadora do São Paulo, e um de Kerolin, do Manchester City. Seike fez o gol de honra das japonesas.