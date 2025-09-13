Os gols da goleada do Palmeiras sobre o Inter na voz de Gustavo Manhago

Quantos dias são necessários para ajustar um time de futebol? No caso do Inter, 12 não foram suficientes. O Palmeiras fez picadinho do time de Roger Machado na noite deste sábado (13). Foi 4 a 1, em São Paulo, mas poderia ter sido mais, muito mais. Cinco, seis, quem sabe sete? Apesar da goelada e dos resultados recentes, Roger Machado foi mantido no cargo. Nas últimas seis partidas coloradas, cinco foram contra os três primeiros colocados do Brasileirão — duas delas pela Libertadores. Todas terminaram em derrota, três para o Flamengo, uma para o Cruzeiro e esta para o Palmeiras.