O grupo tradicionalista participou do programa especial de aniversário de 98 anos, direto da Redenção. Andressa Xavier, Kelly Matos, Leandro Staudt e Luciano Potter apresentaram o programa especial de aniversário de 98 anos da Rádio Gaúcha. Direto do Parque da Redenção, em Porto Alegre, com atrações especiais, convidados e história para celebrar a data.