Os desafios do agro em 2026, a resistência da agricultura familiar e mais | Campo e Lavoura

Com a chegada do fim do ano, o programa convida à reflexão sobre os rumos do campo. Neste episódio, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, analisa o cenário econômico para 2026, que deve ser marcado por endividamento, juros elevados e desafios para o produtor rural. Já a coordenadora estadual de Mulheres e Aposentados da Fetag-RS, Lérida Matilde Pivoto Pavanelo, fala sobre a resistência da agricultura familiar diante da crise climática e econômica e projeta o que vem pela frente no próximo ano.