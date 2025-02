A Polícia Civil prendeu seis pessoas na manhã desta quarta-feira (26) durante a Operação Tormentum. A ação tem como alvo líderes e executores de uma organização criminosa do Vale do Sinos que torturou e matou um homem em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, em dezembro de 2024. São cumpridas 19 ordens judiciais em Novo Hamburgo, sendo oito de prisão temporária e 11 de busca e apreensão. A investigação durou cerca de dois meses.