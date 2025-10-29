Operação no Rio de Janeiro expõe falência do Estado e divide o país | Andei Pensando | 29/10/2025

O episódio de hoje mergulha na maior operação policial da história do Rio de Janeiro, que terminou com mais de 120 mortos, entre eles quatro policiais, e um país dividido entre aplausos e indignação. Gabriel Wainer analisa o que a tragédia revela sobre o colapso das instituições, a guerra entre facções e a falência da segurança pública brasileira. O programa presta homenagem aos policiais mortos em serviço e discute a humanização da farda num contexto em que a política parece mais interessada em capitalizar a violência do que em resolver o problema. “Força sem plano é só espetáculo”, comenta Gabriel, ao relacionar o caso ao aumento da pauta da segurança nas eleições de 2026. No quadro Militando, ele reconstrói com ironia e crítica o discurso das militâncias de esquerda e direita sobre o episódio, e encerra com uma reflexão sobre como o Brasil virou plateia de uma guerra sem vencedores, onde “uns morrem de fuzil, outros de cegueira”.